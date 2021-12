Homens são resgatados em condições de escravidão em Salvador

Auditores Fiscais do Trabalho resgataram nove trabalhadores em condições análogas às de escravos, que trabalhavam há cerca de um mês em obras de pavimentação e requalificação no Centro Histórico de Salvador. Os trabalhadores vieram de diversas cidades do Recôncavo baiano e estavam a serviço da empresa Soebe.

A operação da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA) ocorreu quarta-feira, 17, depois de o órgão receber denúncias do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira do Estado da Bahia (Sintracom).

Os auditores constataram a existência de vários trabalhadores sem registro na carteira, sem terem sido submetidos a exames médicos, com atraso no pagamento de salários e sem descanso semanal, além da inexistência de locais para realizar as refeições e ausência de instalações sanitárias.

Os alojamentos da Soebe, localizados na Estrada da Rainha e na rua da Lama, estavam em situações precárias, segundo o SRTE. Os operários dormiam em colchões no chão, chegando a improvisar uma cama sob um andaime para dormir. O espaço também não tinha água potável para consumo.

A Soebe foi notificada para regularizar os problemas encontrados nas frentes de trabalho, proceder o registro das dezenas de trabalhadores encontrados sem carteira assinada, bem como efetuar as providências para pagamento das rescisões dos nove trabalhadores que foram resgatados, e o retorno às suas cidades de origem.

Procurda pelo Portal A TARDE para prestar esclarecimentos, a Soebe não antendeu às ligações até a publicação desta matéria.

