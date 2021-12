Homens são presos por matar jovem e deixar outra ferida

A Polícia Civil apresentou na manhã desta segunda-feira, 22, os três homens acusados de matar Deijiane Ferreira Lima, de 19 anos, no bairro de Fazenda Grande III.

De acordo com a polícia, Alan Reis Silva, 18, Almir Rodrigues Leite, 21, e Olival Silva Conceição, 18, invadiram a casa de Deijiane durante a madrugada da última terça, 16, e esfaquearam ela e sua companheira, Daiane Almeida dos Santos, 22, que ficou ferida.

Inicialmente, a polícia chegou a suspeitar do crime ter sido motivado pelo fato de as duas serem, de acordo com testemunhas, um casal homossexual, versão que foi desmentida pelos agressores.

Segundo os acusados, a morte de Deijiane foi motivada por ligações com o tráfico. Em depoimento, Alan Reis disse que a jovem brigava para dominar um ponto de droga que ficava na comunidade conhecida como Vila Coração de Jesus.

Ele contou a polícia que chegou a ser convidado pela vítima para trabalhar com a venda de drogas no local, mas rejeitou, o que levou Daiane, em represália, a ordenar que um grupo de comparsas ateasse fogo, uma semana antes do crime, ao barraco de Alan, usado como ponto de venda de drogas, na Vila Romana, também na Fazenda Grande II.

Alan, Almir e Olival foram presos em Serrinha. O trio já foi encaminhado para Salvador e permanecem à disposição da Justiça, custodiados no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

