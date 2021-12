Homens são presos e uma jovem é apreendida em São Cristóvão

Dois suspeitos de homicídios foram presos nesta quarta-feira, 1º, em operação em São Cristóvão, em Salvador. Policiais militares da Rondesp Atlântico e da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). no bairro, efeturaram as prisões na localidade de Parque São Cristóvão. O resultado da operação foi divulgado pela Polícia Militar somente no início da tarde desta quinta-feira, 2.

Os policiais chegaram até os suspeitos, através do levantamento de informações do serviço de inteligência da PM e prenderam Inglisson Nascimento Barbosa, "o Mãozinha" e Elbert Moreira Santos, conhecido como "Caverinha". Uma jovem de 14 anos também foi apreendida.

Os policiais encontraram com o grupo uma submetralhadora nove milímetros artesanal com carregador contendo seis cartuchos, 12 trouxinhas de maconha, oito papelotes de cocaína, um relógio, um notebook, dois aparelhos celulares e um tablet.

Inglisson e Elbert foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre o paradeiro da adolescente.

