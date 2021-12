Homens são presos e adolescente é apreendido com carro roubado

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, após o roubo de carro nesta quarta-feira, 24.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Geraldo Gonçalves dos Santos, de 40 anos, Augusto da Silva Gonçalves, 21, e um adolescente de 17 anos foram flagrados com um simulacro de pistola e celulares no veículo.

Após denúncia do roubo de um Fiat/Uno, no bairro de Brotas, policiais localizaram o carro e, no Largo da Mariquita, fizeram a interceptação. O trio não ofereceu resistência e se rendeu.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e o adolescente levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Material apreendido pela polícia com os suspeitos

