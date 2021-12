Homens são presos com cerca de 5kg de drogas avaliadas em R$ 12 mil no Subúrbio

Dois homens foram presos com aproximadamente 5 quilos de drogas avaliadas em R$ 12 mil no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Sidnei Gomes de Souza, 22 anos, e Elson Pinto dos Santos, 42 anos, foram encontrados na noite deste sábado, 3, dentro de uma casa abandonada na rua 59, no bairro de Fazenda Coutos III, localidade conhecida como "Boxes".

Foram encontrados com os suspeitos 4,5 kg de maconha, 160 pinos de cocaína, 113 pedras de crack, balança e R$ 107. O material apreendido e os homens presos foram levados para o Departamento de Combate e Repressão ao Crime Organizado (Draco), na Pituba.

Droga foi levada para o Draco, na Pituba

