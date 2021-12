Homens são presos após tentar furtar fios da estação do metrô

Dois homens foram presos depois que tentaram furtar os fios da estação do metrô do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na madrugada desta segunda-feira, 2. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 2h20.

De acordo com o órgão, policiais da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar (82ª CIPM/CAB) encaminharam os dois suspeitos, ainda não identificados, para a Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Conforme a CCR Metrô, empresa que administra o equipamento, a tentativa de furto não causou impacto no serviço.

Este é o segundo caso em menos de 10 dias. No último dia 25, bandidos também tentaram furtar fios da Linha 2 do metrô, entre o Detran e o Acesso Norte. O ato de vandalismo acabou causando problemas no funcionamento do modal, que teve que reduzir a velocidade após o corte em cabos de fibra ótica feito pelos suspeitos.

