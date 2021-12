Homens são presos após cão farejar drogas em Plataforma

Dois homens foram presos depois que um cachorro usado pela polícia farejou cerca de 30 quilos de drogas na noite desta terça-feira, 21, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O caso aconteceu depois que policiais do Batalhão de Choque receberam denúncias de tráfico de drogas na rua das Bananeiras. Uma guarnição foi ao local acompanhado do Pastor Alemão "Ajax".

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta quarta, 22, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens foram abordados na frente de uma casa. Um deles estava com drogas nos bolsos.

Ainda conforme o órgão, os militares entraram no imóvel e deixaram que "Ajax" fizesse buscas pela residência. O animal encontrou 12 tabletes de maconha, com aproximadamente 28 kg, e um pacote com cerca de 2 kg de crack dentro de um armário.

Os suspeitos, que ainda não tiveram a identidade relevada, foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Policiais encontraram drogas no bolso de um dos homens na porta de uma casa

