Homens são presos após assaltar hotel em Porto de Sauipe

Quatro homens foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira, 12, após assaltarem uma pousada no povoado de Porto de Sauipe (a 106 km de Salvador), no município de Entre Rios.

Alisson Manaia Lima, de 22 anos, Luciano Santana dos Santos, 21, Bruno Magalhães Moreno, 29 e Gilmar Oliveira do Nascimento, 26, moradores de Pojuca, invadiram o Eco Hotel Foz do Sauipe e roubaram notebooks, celulares, relógios e pertences pessoais de hospedes.

Os acusados fugiram em um veículo roubado de um dos turistas que estaria hospedado no hotel.

Policiais da 56ª Companhia Independente de Polícia Militar encontraram os suspeitos consumindo bebidas alcoólicas em uma barraca na Praia da Barra, no Porto de Sauipe. A equipe solicitou reforço de uma viatura e prenderam os homens.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu um revólver Taurus, com quatro cartuchos picotados, além do veículo e outros obbjetos roubados. Os detidos e o material apreendido foi apresentado na 2ª Coordenadoria de Polícia do Interior (COORPIN), de Alagoinhas.

