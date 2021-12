Homens são mortos a tiros enquanto jogavam bola no Comércio

O baba dos moradores das proximidades do Plano Inclinado Pilar, no Comércio, em Salvador, acabou em duas mortes no início da tarde deste domingo, 16. Anderson Dos Santos Abdon, 29, e outro rapaz de identidade ainda ignorada, foram mortos a tiros enquanto jogavam bola na Rua do Pilar.

Segundo a polícia, testemunhas disseram que homens à bordo de um carro passaram atirando contra os homens. Os dois ainda correram em direção ao prédio onde morava Anderson, que fica na Av. Jequitaia, bloco 01.

Eles foram socorridos por algumas pessoas que estavam em uma kombi, mas já chegaram sem vida ao Hospital Ernesto Simões. A motivação e autoria do crime ainda são ignoradas, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil. O Departamento de Homicídios investiga o caso.

Usuário de drogas

Raimunda Matos, que se identificou como avó de Anderson, disse que o neto era usuário de drogas. "Ele também vendia maconha, mas era só isso", contou. Já sobre a outra vítima, ela disse não conhecer. "Não faço ideia de quem seja. Acho que não andava por aqui", acredita.

Ainda de acordo com informações da polícia, a outra vítima aparenta ter 30 anos e foi atingido no lado direito do tórax, costas e ombro. Ambos foram socorridos por populares que estavam em uma kombi de cor branca, placa JYR-5449.

Moradores disseram à reportagem que o baba no local era comum e não sabem dizer se os tiros foram direcionados a dupla, ou disparados aleatoriamente.

