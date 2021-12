Homens são mortos a tiros em Coutos e na Santa Mônica

Um adolescente foi assassinado na noite desta terça-feira, 9, no bairro de Coutos. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), P.V.S da S, 16 anos, foi baleado no rosto e não resistiu aos ferimentos.

Santa Mônica

Um homem também foi morto na noite desta terça no bairro de Santa Mônica. Moisés Lázaro do Nascimento, 38, foi baleado na cabeça. Não há informações sobre quem cometeu o crime e o que motivou o homicídio.

A polícia investiga a autoria e a motivação dos dois homicídios.

