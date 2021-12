Homens são flagrados com carga roubada avaliada em R$ 186 mil

Cinco homens foram presos na sexta-feira, 7, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, depois de serem flagrados em posse de uma carreta com uma carga de alimentos roubada, avaliada em R$ 186 mil. As prisões foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 10.

Em ação conjunta, policiais da 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) prenderam Júlio Hermado dos Santos Alves, de 31 anos, Carlos Silvanilton Passos de Matos, 43, Diógenes Teles Milcent Pereira, 20, Wellington Pereira Araújo, 35, e Heronilson Menezes das Virgens, 48, com a carreta e a carga de filés de peito de franco congelados, que, segundo a polícia, teriam sido roubadas no dia 30 de junho, na cidade de Conceição de Jacuípe, a 94 km de Salvador.

O grupo foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado para audiência de custódia com o juiz. De acordo com a polícia, a empresa proprietária da carga foi comunicada sobre a recuperação e um representante irá à DT/Tancredo Neves para resgatar a carreta e a carga.

