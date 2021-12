Homens são espancadps após roubo a taxista

Dois homens foram espancados por populares após assaltar um taxista na noite desta quarta-feira, 12, no bairro de Sete Portas, em Salvador. Sérgio Andrade, de 49 anos, foi ameaçado com uma faca e teve dinheiro, celular e outros pertences levados. Os suspeitos chegaram a ser levados para um hospital devido aos ferimentos provocados.

A dupla iniciou a corrida no bairro Joana Angélica e ao chegar na "Ladeira do Jacaré", em Macaúbas, anunciou o assalto. Após o roubo, Sérgio desceu do carro e gritou que havia sido roubado. Em seguida, populares que passavam pelo local perseguiram e agrediram os suspeitos. A ação durou até a chegada da Polícia Militar.

"Eu desci do carro e tinha cerca de cinco a seis pessoas na rua. Comecei a gritar que os dois caras tinham me roubado, e a população saiu correndo atrás deles, até que começaram o linchamento", contou Sérgio. Apesar de capturados, o motorista declarou que conseguiu recuperar somente o celular.

Outro taxista, George do Carmo, 42, disse ter desconfiado dos passageiros desde o ínicio da corrida, e que preocupado com o colega, resolveu segui-lo. "Eu desconfiei devido ao traje e aparência, por isso, resolvi ir atrás", relatou George.

Após serem espancados, os suspeitos, foram encaminhados ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho e, logo depois, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Porém, segundo Sérgio, os homens não foram autuados pelo crime.

"Infelizmente não foi o que eu esperava. Apesar das provas, como material de furto, arma do crime, a delegada não lavrou o flagrante e eles já estão soltos", afirmou.

