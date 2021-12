Homens são baleados em tentativa de assalto na Federação

Dois homens foram baleados no início da tarde desta segunda-feira, 19, na Avenida Cardeal da Silva, na Federação. De acordo com o posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), eles foram atingidos durante tentativa de roubo de veículo.

Testemunhas relataram na rede social Facebook que os quatro criminosos tentaram assaltar o carro de um policial militar, mas a informação não é confirmada pela polícia até o momento. Junto com os depoimentos, os internautas postaram fotos da prisão dos bandidos.

No HGE, os baleados disseram aos policiais se chamar José Cláudio de Jesus Silva, 30, e Rialbert Souza dos Anjos, 30, mas eles não portavam documentação durante a prisão. Por conta disso, a polícia desconfia da autenticidade dos nomes dos detidos.

José foi atingido de raspão no pescoço e Rialbert, na perna. O quadro deles é estável, segundo informações da unidade médica.

