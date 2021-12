Homens são autuados por porte de drogas e arma em Salvador

Braian Brunelli da Silva de Lima e Luiz Henrique Santos da Cruz, conhecido como "Cabo", foram presos nesta quarta-feira, 29, em Salvador. Eles são investigados por realizar assaltos na região da Ribeira, utilizando um barco, segundo a Polícia Civil. O pai de Luiz Henrique, Luiz Protásio da Cruz, no entanto, afirma que o filho não participou do assalto e que estaria em casa.

Ainda de acordo com o órgão, após prender Braian, que possuía mandados em aberto por tráfico e homicídio, equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram até a casa de Luiz Henrique. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e 47 trouxas de maconha.

Na sede do Draco, no bairro da Pituba, eles foram atuados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O material aprendido foi levado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Prisão em plataforma

Luiz Protásio informou ainda que filho foi preso em Plataforma, onde mora, e não em Arenoso, como afirmou o texto divulgado pela Polícia Civil. Conforme ele, Luiz Henrique estava dormindo quando foi abordado por policiais do Drago, que disseram que Braian informou que uma arma foi entregue a ele para ser guardada e que a polícia queria saber a localização.

A arma estava escondida em um matagal próximo à residência do homem, que mostrou a localização à polícia. Na nota da Polícia Civil, a arma teria sido encontrada dentro da casa. Luiz Henrique também disse onde estava escondida a droga apreendida, que, segundo o pai dele, seria de Braian.

Luiz Protásio ainda contou que filho foi conduzido à delegacia e, logo após uma audiência de custódia, liberado no período da tarde desta quinta, 30. A nota da polícia informou que a dupla seria "encaminhada para o sistema prisional".

