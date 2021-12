Homens são assassinados no bairro de Plataforma, em Salvador

Dois homens foram assassinados no bairro de Plataforma, no Subúrbio de Salvador, na noite de sexta-feira, 29. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h, agentes foram acionados após receberem informações de que haviam dois homens feridos, na Ladeira do Mocotó, atrás da Praça São Brás.

As vítimas estavam na ligação entre Plataforma e a Avenida Almeida Brandão. Conforme o boletim da Secretaria de Segurança Pública, um dos homens foi identificado como Sérgio Augusto Silva de Jesus, de 20 anos. A outra vítima não foi identificada.

Os dois foram encontrados ainda feridos, e chegaram a ser socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Não há informações sobre autoria ou motivação do crime. O caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

