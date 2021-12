Homens roubam carro no Horto e são perseguidos pela polícia

Uma perseguição policial terminou em troca de tiros entre policiais da 26ª CIPM (Brotas) e cinco bandidos na manhã desta terça-feira, 20, no Vale da Muriçoca. Um homem suspeito de ter participado do confronto foi preso em flagrante, quando tentava fugir.

O suspeito, que estava sem documentos, disse na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) que se chama Roberto Carlos Santos Oliveira e tem 37 anos. Um revólver de calibre 38 foi apreendido com ele.

Tudo começou quando uma guarnição da 26ª CIPM, em ronda pela Rua Waldemar Falcão, em Brotas, suspeitou de um carro Hyundai HB20s branco, que trafegava na contramão.

“A gente passou a seguir o veículo e, quando os ocupantes perceberam que estavam sendo seguidos, empreenderam fuga em direção à Avenida Vasco da Gama”, contou a tenente Lília Carvalho, da 26ª CIPM.

De acordo com informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar (PM), o carro onde os suspeitos estavam bateu em outro veículo na Avenida Vasco da Gama. Logo depois, os suspeitos entraram na Rua Sérgio de Carvalho, no Vale da Muriçoca, onde o Hyundai HB20s bateu em outros carros estacionados no local.

“Já no Vale da Muriçoca, eles atiraram na guarnição e houve a troca de tiros. Ninguém ficou ferido”, afirmou a tenente. Quatro suspeitos conseguiram fugir por becos e vias de acesso no Vale da Muriçoca, segundo a polícia.

Arma apreendida

Já Roberto Carlos foi preso em flagrante quando tentava sair do Hyundai HB20s. Além do revólver de calibre 38, vários chips de celular danificados, um relógio e pouco mais de R$ 20 foram apreendidos com ele.

A tenente Lília Carvalho informou ainda que o veículo usado pelos bandidos é roubado. O carro, que tem por placa original OUQ-4323, exibia a placa OUS-0900. Há informações de que esse carro foi roubado no último dia 4.

No Vale da Muriçoca, ninguém falou sobre o confronto. “Aqui, se falar morre. Todo mundo aqui tem família”, disse um homem, sob anonimato.

