Homens que trocavam droga paraguaia por carros roubados são presos em Salvador

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira, 20, na região da rodoviária de Salvador, momentos antes de negociarem a troca de carros por maconha de origem paraguaia. Os veículos teriam sido roubados na capital baiana e na cidade Feira de Santana.

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta terça-feira, 21, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o pernambucano Adelson Atino de Souza, 51 anos, e o paranaense Roger Gean Galinari, 27 anos, estavam com 45 quilos do entorpecente que seriam usados como moeda de troca.

Conforme o órgão, os homens vieram dirigindo do município paranaense Foz do Iguaçu e se hospedaram no Hotel Corpus, na rua Flor de Maio, em Pernambués. Ainda segundo a SSP-BA, a quadrilha é investigada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) há três meses. Outros integrantes são procurados pela polícia.

Droga de origem paraguaia foi apreendida momentos antes da troca por carros roubados

