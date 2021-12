Homens que invadiram condomínio de luxo em Salvador são identificados

Os quatro homens que invadiram com um carro a área da Mansão do Atlântico, condomínio de luxo localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, durante perseguição que acabou com um morto e um baleado, foram identificados pela polícia na manhã desta quinta-feira, 8.

>> Perseguição termina com homem morto e outro ferido no Rio Vermelho

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Luis Cláudio dos Santos Oliveira, de 20 anos, foi autuado por receptação, dano ao patrimônio e posse de droga. Ele estava em um veículo Onix prata, de placa clonada OZU-3167, com restrição de roubo.

Edvaldo Ferreira de Cerqueira, 21 anos, atingido no ombro, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. Ele já tem passagem por tráfico e homicídio. Paulo César Santos da Silva, 19, que também estava no veículo e tem passagem por roubo, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um quatro ocupante do veículo, de prenome Will, conseguiu fugir.

Já o policial responsável pelos disparos se apresentou à Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e informou que o quarteto estava armado e tentou roubar a sua motocicleta.

