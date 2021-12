Homens que descumpriram medidas protetivas são presos em Salvador

Nesta sexta-feira, 26, policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Periperi, cumpriram os mandados de prisão preventiva de dois homens nos bairros de Nazaré e São Caetano. A dupla, que responde por agressões, ameaça e injúria contra as ex-companheiras, descumpriu as medidas protetivas.

De acordo com a delegada Lidiane Fraccari, denúncias levaram a polícia até os investigados. “As vítimas procuraram nossa unidade e imediatamente solicitamos as prisões, cumpridas logo após serem concedidas pela Justiça. Eles seguem à disposição do Poder Judiciário”, detalhou.

