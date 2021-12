Homens mortos em troca de tiros tinham envolvimento com o tráfico

Os quatro homens que morrem durante uma troca de tiros na noite desta sexta-feira, 21, no bairro do Engelho da Federação, em Salvador, tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A informação foi confirmada na manhã deste sábado, 22, pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) das polícias CIvil e Militar.

As vítimas foram identificadas como Luciano de Souza Santos Filho, de 39 anos, Alexander Patrick Silva dos Santos, 21, Jackson Ramos de Almeida, 26, e Reinaldo Cardoso de Jesus, 22, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Os crimes aconteceram por volta das 19h50, na entrada de uma localidade conhecida como Baixa da Égua, que próxima ao supermercado Bompreço, da Avenida Vasco da Gama. As mortes estão relacionadas a uma guerra entre facções rivais pelo controle de tráfico na região.

