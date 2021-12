Homens matam, filmam e divulgam vídeo da ação

Uma operação das polícias Civil e Militar conseguiu prender parte da quadrilha que executou Jair Nascimento dos Santos e filmou a ação, ocorrida na Chapada do Rio Vermelho em 22 de novembro de 2015.

Segundo a polícia, ele foi assassinado devido a dívida relativa a drogas, mesmo motivo que levou o grupo a matar Adriano dos Santos Nascimento no último dia 3, no Vale das Pedrinhas.

Conforme o delegado Odair Carneiro, do Departamento de Homicídios, filmar o crime e postar o vídeo em redes sociais é uma estratégia da quadrilha para espalhar o terror na comunidade e impor o domínio. "É uma ação ousada, mas as polícias Civil e Militar acompanham tudo e trabalham para dar uma resposta", afirma.

Foram presos Janderson Luís Silva de Oliveira, o Janjão, 23 anos; Firmino Santana de Jesus Filho, 22; Jean Passos de Jesus, 21; Carlos André Pereira Souza, 24; e Adenildo Almeida Santos, o Paraíba, 26. Os quatro últimos foram detidos por força de mandado de prisão.

Segundo Odair Carneiro, Janjão é o mais perigoso e ocupa o cargo de gerente do tráfico. O bando atua nos bairros da Chapada, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz. Com ele, foi apreendida uma pistola 9 mm, usada na morte de Jair, e a camisa que ele vestiu no dia do crime, como mostra o vídeo.

