Homens invadem escola e assaltam alunos em Cajazeiras

Três homens invadiram e roubaram alunos e professores do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, no bairro de Cajazeiras 4, por volta das 11h desta quinta-feira, 28.

Encapuzados e portando armas, os suspeitos pularam o muro pelos fundos do colégio e levaram pertences de alunos e professores que estavam no pavilhão conhecido como 'Morro'. Segundo o relato de alguns estudantes, os homens ainda agrediram algumas pessoas que estavam no local.

Viaturas da Polícia Militar estão no colégio apurando a ocorrência, e ainda não têm informações concretas sobre o caso. Unidades da Samu também estão no local para prestar assistência a alguns alunos que passaram mal após o ocorrido.

