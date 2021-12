Homens invadem conjunto habitacional e deixam um morto e dois feridos

Homens armados invadiram um conjunto habitacional, abriram fogo, deixando uma pessoa morta e outras duas feridas. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, 15, na localidade conhecida como rua do Almoxarifado do Estado, no bairro de Mata Escura, em Salvador.

Conforme a Polícia Militar, um homem, que não teve sua identidade revelada, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Além dele, uma adolescente foi baleada na perna, e um outro homem foi atingido de raspão. Ambos foram socorridos para o Hospital Roberto Santos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Por meio de nota, a PM informou que agentes foram acionados após informações de homens armados efetuando disparos de armas de fogo na localidade. Apesar disso, nenhum suspeito foi preso.

As autorias e motivação dos crimes serão investigadas pela Polícia Civil.

