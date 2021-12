Homens executam adolescente de 17 anos na Liberdade

A adolescente Andreziane Tatiane da Silva Costa, de 17 anos, foi executada com dois tiros na cabeça na tarde desta quinta-feira, 3, na Rua São Salvador, na Liberdade - em uma rua que faz divisa com a Avenida Peixe.

Ela estava na casa de um cliente fazendo as unhas dele, quando três homens chegaram ao local em duas motos, a tiraram de dentro do imóvel e a assassinaram na rua, segundo contou uma testemunha, sob anonimato por temer represália.

Andreziane morava na mesma via, a poucos metros da residência onde estava trabalhando. O rapaz que estava com ela no momento do crime não ficou ferido.

“Olhe aí as coisas dela no chão [uma vasilha plástica com alguns esmaltes, acetona e objetos de manicure]. Ela estava trabalhando ali”, lamentou um parente, ao mostrar o material de trabalho da jovem.

Surpreso com a morte brutal da garota, ele revelou que ela era uma boa menina e não tinha desavenças com ninguém.

Conforme um policial civil, embora três criminosos tenham abordado Andreziane, apenas um atirou. Ela foi morta pelas costas e não teve chances de defesa.

Mãe defende a filha

Um policial militar da Rondep Baía de Todos os Santos (Rondesp/ BTS) revelou que testemunhas disseram que a jovem costumava andar com pessoas envolvidas com a criminalidade. Versão esta negada à polícia pelos familiares dela.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, a mãe de Andreziane falou ao delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios (DHPP), que a filha não tinha envolvimento com a criminalidade.

No local, apesar de muitos curiosos terem acompanhado o trabalho da perícia, ninguém quis comentar o fato. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/ BTS).

