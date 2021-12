Homens conquistam respeito e espaço na venda de acarajé

Característica da Bahia e historicamente exercida por maioria feminina, a profissão de “baiano de acarajé” tem ganhado força entre os homens no Brasil e na Bahia. De acordo com dados da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), mais de 5.200 homens atuam na atividade no País, o que corresponderia a cerca de 3% dos cadastrados na entidade.

Em Salvador, pioneiros no ramo, alguns baianos de acarajé relataram como enfrentaram preconceitos, conquistaram espaço e tornaram-se referência de sucesso na produção e venda do mais famoso produto que representa a Bahia.

Com nome inspirado em chef de cozinha, sua profissão, o baiano Cuca possui hoje três pontos de venda situados em lugares estratégicos da capital baiana: Ondina, Porto da Barra e Rio Vermelho.

Durante cada dia da semana, ele usa uma cor para suas vestes, em referência aos orixás Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Iansã e Oxalá. Todos os figurinos, revestidos com rendas, cetins e brilho, chamam a atenção.

O início da sua história com o acarajé foi marcado por incentivo da mãe, aos 12 anos. Sua avó e toda a família exerceram e continuam na atividade, passada por gerações. “Eu carregava cestos, tabuleiros, arrumava as coisas e fui criando gosto pelo trabalho”, recorda. Quando sua mãe adoecia, ele e a irmã davam continuidade a produção e venda dos acarajés, para “ganhar o pão de cada dia”.

Gregório dos Santos aprendeu o trabalho com a mãe

Autonomia

Aos 15 anos casou-se e conseguiu o primeiro tabuleiro. Na época, diz ter enfrentado dificuldades com fiscalização e preconceitos por ser um jovem rapaz a exercer uma atividade predominantemente feminina. “Enfrentei humilhações, até que outros homens adentraram no ramo, o que nos fortaleceu”, conta. As polêmicas e situações vexatórias enfrentadas no passado ainda acontecem. “Em alguns lugares sofro reprovações daqueles que acham que homem não deveria fazer acarajé. São poucos, mais existem”.

Com a atividade, Cuca conquistou a casa própria e criou os filhos, com esforço e enfrentamento, sem deixar de acreditar na profissão. “Temos que viver pelo que acreditamos ser necessário. Sou cozinheiro, doceiro e assumi o acarajé com orgulho. Esta é a minha profissão, é como me mantenho, conquistei casa, criei filhos e sustento toda a família, apesar de ser perseguido por muitas baianas. Consegui meus pontos e o sucesso com muito trabalho”, orgulha-se. Cuca afirmou ser o primeiro homem registrado como baiano de acarajé na Abam.

Desde 1991, Gregório dos Santos Bastos atua na atividade herdada da mãe, conhecida como Dona Chica da Pituba. Aos 13 anos, Gregório passou a ajudá-la e adquiriu conhecimentos de preparo dos produtos. Além do tradicional acarajé, cocadas, passarinha e abará passaram a ser feitos com o “toque” dele. Após um período servindo à Marinha do Brasil, Gregório exerceu outras profissões, mas a paixão pela atividade falou mais alto depois, e ele então decidiu dedicar-se inteiramente.

Seu primeiro ponto foi em um shopping da cidade, onde ficou por 21 anos, o que o ajudou a fidelizar a clientela. Outros pontos foram testados em Salvador, também fora da capital, a exemplo da cidade de Irará, até que no bairro de Stella Maris encontrou o lugar ideal, onde atua aos sábados, domingos e feriados.

“Estou em uma profissão que foi exclusivamente feminina, então sempre busquei dar meu melhor, fazer os produtos com amor e dedicação para fazer o meu nome e obter credibilidade”, diz.

Gregório ainda convive com indagações sobre sua masculinidade por utilizar roupas coloridas e adereços, em um universo repleto de mulheres. “Duvidam da minha masculinidade, mas não tenho problema. O mais importante é fazer um bom acarajé e amigos em meu ponto. Tudo em consideração à memória de minha mãe, que me ensinou tudo que sei e que me criou sozinha. Assim conquistamos o sucesso, trabalhando com alegria e disposição, sem nos importar com preconceitos que em nada acrescentam”.

Hoje, aos 57 anos, sua equipe conta com o reforço da esposa Cláudia e das filhas Dandara e Jeane, além de três ajudantes. São cerca de 10 a 15 kg de acarajés, e entre 20 e 30 dúzias de abarás por dia. Os produtos podem ainda ser entregues em domicílio ou em eventos.

Luciano Sacramento tem 39 anos e começou na profissão há 19, inspirado pelo baiano Cuca. Atravessou as mesmas dificuldades, preconceitos e desafios e, hoje, possui ponto no bairro de São Cristóvão, mas duas vezes na semana o Rio Vermelho é o lugar escolhido para a venda dos produtos. “Consigo sustentar minhas três filhas, construí minha casa e vivo bem. Com uma boa renda”, orgulha-se.

