Uma loja da rede Magazine Luiza foi assaltada na tarde desta quarta-feira, 2, no Shopping Piedade, em Salvador. A Polícia Militar informou que dois homens usando uniformes de uma empresa de telefonia anunciaram o assalto e levaram cerca de 30 smartphones. Não havia clientes na loja no momento do crime.

Da Redação Homens com uniforme de empresa telefônica levam celulares de loja A polícia disse ainda que depois do roubo, a dupla fugiu em uma moto. Ainda conforme a PM, a gerência da loja não soube precisar a quantidade de telefones roubados. O Shopping Piedade informou, por meio de nota, que assim que a segurança da unidade soube da situação fez o levantamento das imagens e disponibilizou à polícia. Disse ainda que a situação foi "pontual e não houve feridos ou tumulto". O caso será apurado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que já começou a ouvir funcionários da loja e seguranças do shopping.

