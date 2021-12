Homens com fardas de operários roubam dois malotes em shopping

Seis homens com fardas de operários roubaram dois malotes que iriam abastecer os caixas eletrônico do Banco do Brasil dentro do Shopping Itaigara, em Salvador. O grupo entrou no centro comercial e anunciou o assalto após render os funcionários da empresa Preserv, na frente da agência bancária, no 2ª piso.

Segundo a assessoria de comunicação do shopping, a ação aconteceu de forma rápida e ninguém foi ferido. A polícia chegou no local cerca de cinco minutos após o ocorrido. Os policiais isolaram a área para a perícia. Imagens de segurança foram recolhidas.

Em nota, a Polícia Militar disse que o chefe de segurança do empreendimento informou que, após o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo modelo Corolla prata. Policiais realizam buscas pela região, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

