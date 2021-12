Homens assaltam farmácia e levam dinheiro no Cabula

Funcionários e clientes de uma farmácia da rede Sant'Ana no bairro do Cabula, em Salvador, foram surpreendidos, no início da tarde deste domingo, 21, por três homens armados que invadiram o local e levaram uma quantia em dinheiro, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

O assalto aconteceu por volta 12h na Rua Silveira Martins. Segundo informações da polícia, após renderem os funcionários e roubarem o dinheiro do caixa, cujo valor ainda não foi informado, os criminosos fugiram em um carro. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) e da 23ª CIPM (Tancredo Neves) foram acionados e realizam diligências no local, mas ainda não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

Segundo a polícia, esta é a quarta farmácia assaltada neste fim de semana na capital. A sede da mesma rede no bairro de Paripe foi invadida às 9h54. Por volta das 13h50, foi a vez da unidade Boa Forma, em Nazaré. A rede Sant'Ana voltou a ser alvo às 16h30, em Ondina.

adblock ativo