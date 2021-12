Homens arrombam Shopping Cajazeiras e prendem seguranças em banheiro

Cinco bandidos arrombaram o Shopping Cajazeiras, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 14. Após invadir o estabelecimento, eles renderam os seguranças do local e tentaram levar o caixa eletrônico. Os criminosos também saquearam a loja da Le biscuit e o quiosque de relógios Orient.

Segundo a Superintendência de Telecomunicação (Stelecom), o crime foi registrado por volta das 3h. De acordo com informações passadas à polícia, os seguranças do empreendimento teriam ficado presos dentro de um banheiro.

Militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM/Cajazeiras) estiveram no local, mas os bandidos já tinham fugido. Os responsáveis pelo centro comercial foram orientados a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na 13ª Delegacia.

Apesar do crime, a assessoria de comunicação do shopping garantiu que a segurança no local foi reforçada e que o estabelecimento abrirá normalmente nesta terça.

