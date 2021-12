Homens armados são presos na Estação da Lapa

Dois homens armados, que não tiveram a identidade revelada, foram presos na tarde desta terça-feira, 16, na região do Vale do Tororó, proximidades da Estação da Lapa, em Salvador. Populares que estavam no local informaram que houve troca de tiros, mas a polícia não confirmou a informação.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), por volta das 17h20, policiais do 18º Batalhão (BPM) faziam rondas quando foram informados, por meio de denúncia anônima, sobre suspeitos com armas em um veículo modelo Citroen.

Após a interceptação do carro, foram encontrados a dupla com duas pistolas. Os materiais e os suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), onde a ocorrência será registrada. A Polícia Civil investigará o caso.

