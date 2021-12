Homens armados invadem o Salvador Shopping e assustam clientes

Um tumulto assustou os clientes que estavam no Salvador Shopping por volta das 14h desta sexta-feira, 20. De acordo com informações colhidas pela reportagem do Portal A TARDE, três homens invadiram o local armados durante uma perseguição com um policial à paisana.

Os homens estavam assaltando um adolescente na passarela que dá acesso ao centro de compras quando foram abordados pelo policial. Logo após a abordagem, eles invadiram o local na tentativa de fugir por outra porta de acesso.

Com a correria, os seguranças foram acionados e auxiliaram na perseguição aos homens. Dois deles conseguiram fugir, mas um dos suspeitos foi imobilizado por funcionários de uma loja e detido por policiais militares que haviam sido acionados.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão de Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derca), pois a vítima era menor de idade. A Polícia Civil irá investigar o caso.

A assessoria do Salvador Shopping se pronunciou por meio de nota. "Três homens suspeitos de terem realizado assalto em via pública entraram no shopping, na tarde desta sexta-feira (dia 20). Eles foram abordados por um policial militar à paisana, que solicitou reforços à equipe de segurança. Os homens foram detidos e conduzidos pela 35ª Companhia Independente de Polícia Militar. A administração se coloca à disposição das autoridades para esclarecimentos e informa que o shopping segue funcionando normalmente".

