Homens armados explodem caixa na Universidade Católica

Um caixa eletrônico do Banco Santander, localizado dentro do campus da Universidade Católica de Salvador, na Rua Pinto de Aguiar, foi alvo de um grupo de homens armados na madrugada desta quarta-feira, 1º. De acordo com informações da polícia, o grupo roubou funcionários da instituição e explodiu o caixa, fugindo em seguida.

A 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) confirmou o crime, mas ainda não possui informações sobre os criminosos. Durante a ação, eles prenderam todos os funcionários em uma sala e aproveitaram para roubar dinheiro e equipamentos eletrônicos.

Em seguida, os assaltantes arrombaram o caixa eletrônico e levaram o dinheiro, mas a quantia ainda não foi revelada. O caso será investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

