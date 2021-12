Três homens, ainda não identificados pela polícia, aplicaram um golpe na loja da Claro localizada no Shopping da Bahia, em Salvador, e conseguiram escapar do estabelecimento com quatro smartphones modelo iPhone, da Apple, sem pagar. A ação aconteceu na noite do último domingo, 24.

O grupo entrou na loja pedindo quatro iPhones, quantidade total do estoque da loja. Na hora de pagar na operação por débito, porém, o golpista não digitou na máquina a senha do cartão, e sim um procedimento para estornar a compra - processo que também emite um comprovante para o cliente e outro para o lojista, como acontece na compra.

Cada iPhone custou cerca de R$ 2 mil. Os golpistas fizeram quatro compras separadas. A investigação é da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). Os homens foram gravados por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver o rosto deles (veja abaixo).

Os criminosos se valeram da desatenção da atendente para pegar outro celular, desta vez do mostruário da loja, enquanto a vendedora foi pegar os demais aparelhos. Por conta disso, o grupo está sendo procurado por estelionato e roubo.

Veja o vídeo com a ação dos criminosos:

Da Redação, com informações de Andreza Moura Homens aplicam golpe em loja e levam 4 smartphones; veja

