Homenagem em veleiro mantém viva memória de patriarca

Era o ano de 2005 e o bancário José Luiz de Faria, 52, resolveu que compraria um veleiro para navegar pelas águas da Baía de Todos-os-Santos e realizar o sonho de seu Miraldo Pinto de Faria, pai dele. "Ele nunca tinha velejado", lembra José Luiz.

Ele vendeu um apartamento em Salvador para adquirir o barco que batizaria inicialmente de Whiskema - com o antigo dono em Vitória (ES), a embarcação navegava com o nome de Jari II. Tudo estava certo para ir pegar a embarcação em Vitória em 12 de setembro.

"Queria chegar com meu pai navegando pela Baía de Todos-os-Santos", conta o bancário. Mas imprevistos ocorrem. Seu Miraldo estava em casa assistindo a um jogo do Fluminense na TV quando dormiu. "Naquele momento ele morreu. Era 11 de setembro de 2005", lembra José Luiz.

Reviravolta

Ir buscar o barco no Espírito Santo tornou-se uma dor para ele: "Passar o primeiro ano e o primeiro Dia dos Pais sem seu Miraldo causou-me uma tremedeira". Era necessário, então, buscar um novo sentido para aquilo tudo, uma vez que o pai dele não mais velejaria em pessoa pela baía.

Foi, então, que ele decidiu mudar o nome do barco - de Whiskema (o que remetia à vida de bon vivant) para Mon Père (que, em francês, significa "meu pai").

"O barco se transformou em uma homenagem ao meu pai", conta. O bancário revela ter percebido que não poderia se deixar dominar pelo luto, que tinha o filho, Júlio Rocha de Faria, 16, para viver outros Dias dos Pais.

"Quando velejo, lembro do meu pai com carinho. Ele era uma pessoa de luz, um figuraça. Julinho e ele eram apaixonados um pelo outro", diz o "capitão" do Mon Père.

Relaxamento

O Mon Père transformou-se para a família de José Luiz em um canal para curtir a vida e relaxar em alto mar. "Depois de todo o estresse da semana, nada melhor que velejar".

Na aventura, seguem o filho, Julinho, e a viúva de seu Miraldo, Maria Amélia Faria, 82. "Mas ela prefere navegar em terra", brinca José Luiz. Ao que responde dona Amélia, de dentro da embarcação: "Esse filho aí é espetacular, e é um filho da mãe!", devolve a brincadeira.

O Mon Père é também local para muita música, lembrando outro dote de seu Miraldo, excelente ao violão e ao cavaquinho.

