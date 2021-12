Homenagem: Creche do Calabar se chamará Clarice de Almeida Ferreira

Localizada no bairro do Calabar, em Salvador, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) se chamará Clarice de Almeida Ferreira, em homenagem a mãe do presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), falecida no último mês de novembro, aos 81 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O anúncio da homenagem foi feito pelo prefeito ACM Neto, na manhã desta terça-feira, 29. Em nota, o presidente do legislativo municipal agradeceu aos gestores pelo reconhecimento.

“É uma demonstração de muito respeito e carinho do prefeito ACM Neto, do Secretário de Educação, Bruno Barral e do prefeito eleito, Bruno Reis para com nossa família, num reconhecimento inequívoco de quão altruísta e preocupada era minha mãe com aqueles que dependem da ajuda do próximo para terem uma vida digna”, enfatizou Geraldo Júnior.

Por fim, Júnior também ressaltou o legado da sua mãe. “Não levamos nada vida, ficam as ações e o bem que fizemos aos nossos semelhantes e, Dona Clarice, com certeza, foi uma dessas pessoas sempre preocupada com os que passam fome e não tem um teto para morar”, concluiu.

adblock ativo