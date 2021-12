Homenagem a padroeiro de Salvador começa neste domingo

O patrono da cidade de Salvador, São Francisco Xavier, começa a ser homenageado neste domingo, 5, com missa às 9 horas na Catedral Basílica, que fica no Terreiro de Jesus. A programação da Arquidiocese de Salvador ainda conta tríduo preparatório entre os dias 6 e 8 de maio. Na quinta-feira, 9, a relíquia de São Francisco Xavier será levada para a Câmara Municipal da cidade, de onde sai uma procissão na sexta, 10, dia do santo.

Os fiéis vão caminhar até a Catedral a partir de 8 horas, onde terá uma missa presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

São Francisco Xavier nasceu na Espanha em 7 de abril de 1506. Quando criança, ele tinha temperamento forte e se preocupava apenas com o seu prestígio. Mas um amigo, Inácio de Loyola, o convenceu a ajudar a fundar a Companhia de Jesus (Jesuítas) e Fancisco Xavier começou a trabalhar como missionário ajudando na evangelização em vários países.

Ele foi ordenado padre em 1537. Seu sonho era evangelizar na China, onde era proibida a entrada de estrangeiros. Ele conseguiu o feito em 1552 e conseguiu converter chineses para o cristianismo. Ele morreu no mesmo ano.

São Francisco Xavier foi instituído padroeiro de Salvador em 10 de maio de 1686 após jesuítas solicitarem sua intervenção durantes duas devastadoras epidemais que atingiram a cidade.

