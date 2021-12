Homem vítima de saidinha bancária na Barros Reis é baleado

Um homem, vítima de saidinha bancária, foi baleado quando saía da agência do Bradesco na Avenida Barros Reis, por volta das 12h50 desta segunda-feira, 11.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), dois homens que estavam em uma moto preta anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra a vítima, de 37 anos, e que não teve a identidade divulgada.

Testemunhas que estavam no local no momento do ocorrido prestaram socorro e levaram a vítima para o Hospital Aliança.

Segundo o hospital, o homem, que deu entrada por voltas das 13h20, está sendo atendido e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A polícia está fazendo rondas na região para localizar os bandidos, que fugiram após o assalto.

