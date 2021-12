Os tiros e a morte de um jovem de 17 anos no estacionamento da Faculdade Área 1, situada na avenida Paralela, em Salvador, causaram alvoroço entre os estudantes na manhã desta terça-feira, 21.

Os seguranças da instituição alertavam os alunos a se trancarem na sala ou sair do prédio, devido à presença de um homem armado no local. A Polícia Militar foi chamada e encontrou Railan da Silva Santana, 17, baleado e escondido no banheiro. O jovem portava um revólver.

Em nota, a Área 1 diz que Railan tentou assaltar um policial, que reagiu atirando. Para fugir, o adolescente entrou na faculdade pela garagem e se escondeu no banheiro.

Mas alguns estudantes contam que os tiros ocorreram no estacionamento e que o suposto policial, alvo do roubo, é estudante da instituição.

"A vítima reagiu, dando quatro tiros à queima-roupa dentro da garagem", conta o estudante de engenharia elétrica Moisés Abraão.

Antes do envio da nota, o coordenador-geral de curso da Área 1, Cristiano de Aguiar, em entrevista, informou que a vítima do assalto é estudante da faculdade, mas não soube dizer quem foi o autor dos disparos.

Sem histórico

"A vítima chegava à faculdade. O bandido deve ter seguido ele até aqui", relatou o coordenador. Uma guarnição da 82ª CIPM levou Railan para o Hospital Roberto Santos.

Segundo informações do posto policial, o adolescente foi baleado na cabeça, tórax, braço esquerdo e chegou ao hospital morto. Segundo os PMs, eles atenderam a um chamado para prestar socorro a um baleado na faculdade.

Um revólver foi recolhido com Railan, que não possuía histórico na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Rodrigo Meneses Homem tenta roubar suposto policial em faculdade e é morto

adblock ativo