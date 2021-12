Homem tenta matar namorada a facadas no Porto da Barra

Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira, 2, no bairro da Barra, em Salvador. De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Daniela Santos Bulhosa, 30 anos, estava sentada na balaustrada do Porto da Barra quando foi surpreendida pelo próprio namorado, identificado pelo apelido de Rasta, que a atacou com uma faca.

Daniela foi ferida no pescoço e levada, pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra), para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Conforme informações do hospital, na manhã desta quinta, 3, a vítima continua internada na unidade e seu estado de saúde é grave. O paradeiro do agressor é desconhecido. A polícia investiga o crime.

