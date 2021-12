Homem tenta matar dono de banca de revistas após discussão

Uma discussão por causa de uma mulher, na noite da útlima sexta-feira, 29, em um bar no Campo Grande, em Salvador, pode ter motivado um atentado na tarde desta segunda, 2. O comerciente Diego Roza, de 29 anos, levou quatro tiros que atingiram braços e o abdômen, por volta das 15h, quando estava em sua banca de revistas, na Rua João das Botas, próxima ao Teatro Castro Alves (TCA).

O principal suspeito pelo crime é o ex-colega de Diego, Márcio Pereira, conhecido como Marcinho. Segundo testemunhas, Marcinho, que mora em frente à barraca de Diego, no Edifício Marigomes, teria chegado ao local já atirando.

"Ele estava de costas dentro da barraca, quando Márcio deu o primeiro tiro. Aí quando percebeu que estava ferido, Diego saiu correndo e ele atirando atrás. Foram seis tiros", contou uma testemunha que preferiu não se identificar.

Diego foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não corre risco de morte, segundo um policial civil. Na ação, Ivelita Moares, 66, foi atingida na clávicula. Ela foi levada a uma clínica particular no Canela. Seu estado de saúde não foi informado.

Atentado por mulher

O delegado Adailton Adan, titular da 1ª DT (Barris), onde o caso foi registrado, confirmou a informação de que uma mulher foi o pivô do desentendimento entre Diego e Márcio.

"Conversei, preliminarmente com Diego, mas ele estava recebendo atendimento e, só depois, vou ter mais informações", afirmou Adan. De acordo com o delegado, Márcio está sendo procurado. "Os policiais já estão na rua tentando localizá-lo. Um inquérito já foi instaurado", disse.

Um ambulante, que trabalha próximo ao local onde ocorreu o crime, disse que antes dos disparos Márcio e Diego discutiram. Ele não soube informar o motivo. "Não posso falar muita coisa. Só sei que o homem tentou matar o outro. Você sabe, né? Olho viu, boca piu", disse o rapaz, sem dar mais detalhes e se identificar por temer represália.

A equipe de reportagem esteve no prédio onde Márcio reside, mas nenhum morador, nem o porteiro, quis comentar o fato. Márcio fugiu após o crime.

