Homem tenta fazer registro de médico com diploma falso

Um homem suspeito de fraudar documentos para conseguir registro profissional de médico foi conduzido coercitivamente nesta terça, 8, para a sede da Polícia Federal, em Água de Meninos, em Salvador. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), Paulo Rogério Ferreira, 43, esteve no órgão apresentando diploma da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Funcionários do órgão suspeitaram de fraude e pediram um atestado de veracidade da UCS, mas a instituição informou que Paulo Rogério nunca foi aluno da universidade, portanto o diploma era falso.

O Cremeb denunciou o caso à Polícia Federal, que enviou policiais para o órgão.

Em nota, o Cremeb divulgou que o delegado Oswaldo Fortunato Neto, responsável pela diligência, informou que será aberto um inquérito para apurar os fatos, mas que Paulo Rogério será indiciado por falsificação e uso de documento público, e, se condenado, poderá pegar de 2 a 6 anos de prisão.

