Homem tenta evitar briga e é ferido por marido de prima

Um homem identificado como Edivaldo foi preso em flagrante após agredir o primo da esposa com uma garrafa de vidro na madrugada deste domingo, 27, no bairro do Lobato, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Leandro Souza Rôxo, 21 anos, ficou ferido no pescoço ao tentar evitar que a prima fosse agredida por Edivaldo durante uma discussão.

Leandro foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele é desconhecido. Já Edivaldo foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial dos Barris, onde está preso.

