Homem tem pertences roubados após capotar carro

Um homem capotou o carro na tarde desta sexta-feira, 25, e foi assalto enquanto aguardava atendimento médico. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente aconteceu, por volta das 16h, na avenida Barros Reis.

Ainda segundo a Stelecom, o condutor do carro capotou na saída do viaduto Luís Eduardo Magalhães no sentido BR-324. Logo após o acidente, alguns pertences da vítima que estavam no veículo foram roubados. O relato do roubo foi passado pelo condutor do carro aos agentes.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente ainda são desconhecidas.

adblock ativo