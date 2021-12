Homem tem perna amputada em acidente envolvendo três veículos na estrada do Derba

Um homem, de 27 anos, teve a perna amputada e sofreu fratura no braço após um acidente envolvendo três veículos, um carro e duas motocicletas, na Rodovia BA-528, conhecida como estrada do Derba, nesta quinta-feira.

Outra vítima, de 43 anos, sofreu amputação na região do joelho e sofreu um trauma grave, segundo informações do G1. Imagens do momento mostram ainda uma mulher sendo socorrida.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na região entre Base Naval e Águas Claras. Uma equipe esteve no local, isolou a área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou socorro às vítimas.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Subúrbio. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia Territorial de Periperi.

