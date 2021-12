Homem tem crise epilética ao atravessar via e deixa trânsito lento na LIP

Um homem, que não teve a indetidade revelada, sofreu uma crise epilética ao atravessar a via da Ligação Iguatemi Paralela (LIP) na tarde desta segunda-feira, 15. O incidente ocorreu ás 15h30 e o trânsito está lento nas imediações, chegando a refletir na Rótula do Abacaxi, Itaigara e Acesso Norte.

De acordo com Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) os primeiros socorros foram dados por uma equipe da Hapvida, que passava pelo local no momento, até a vítima ser encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

