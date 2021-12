Homem tem casa invadida e é executado na frente da família em Paripe

Valdinei Alves da Conceição, de 30 anos, foi executado com 17 tiros na cabeça, tórax, braço direito e costas na tarde desta terça-feira, 13, dentro da casa da mãe, na rua da Mangueira, no bairro de Paripe, subúrbio de Salvador, em cima do Mercado Santana – próximo à Escola Fernando Presídio.

Sem se identificar, um familiar de Valdinei informou que o crime foi cometido por dois homens, que já haviam ido ao local na segunda, 12, à procura dele.

“Os caras estiveram aqui ontem (segunda-feira) procurando uma casa para alugar, estavam sondando. Hoje voltaram, bateram na porta e perguntaram a ele onde era a casa para alugar. Quando ele virou para mostrar a casa do lado, eles puxaram a arma e deram nele”, contou.

Valdinei tentou se esconder dos suspeitos dentro do banheiro do imóvel, mas foi alcançado e assassinado. Na hora do crime, além dele, a irmã e dois sobrinhos, um bebê de um ano e um menino de 7 anos, estavam na residência. Eles não foram feridos.

Ainda conforme o parente, o rapaz pode ter sido morto por conta de uma rixa antiga que ele e o irmão tiveram com um homem identificado como Buda, em 2010, na cidade de Castro Alves (a 197 km de Salvador).

“Tudo isso porque a mulher do irmão dele brigou com a mulher de Buda. Aí mataram o irmão dele e balearam ele. Ele disse que ia se vingar, foi e matou uns caras lá [em Castro Alves]”, revelou o homem. Segundo ele, o irmão de Valdinei foi assassinado em 2010, em Castro Alves.

Desafetos

A Polícia Civil também investiga se a disputa por pontos de tráfico de drogas também motivou o crime. O familiar de Valdinei revelou que ele também tinha uma desavença com dois homens identificados como Diego Brabo e Luquinhas, ambos traficantes do Morro do Gato, em Castro Alves.

“Fiquei sabendo que Luquinhas foi preso depois que baleou um policial militar em Simões Filho (Região Metropolitana)”, disse o rapaz.

Valdinei morava em Dias D’Ávila, também na Região Metropolitana, e foi a Paripe visitar a mãe. Ele tinha passagem por porte ilegal de arma e, segundo um policial civil, estava com mandado de prisão em aberto.

