Homem suspeito de matar três pessoas é preso com pistola turca

Um homem suspeito de ser autor de três assassinatos ocorridos no Nordeste de Amaralina foi preso nesta quinta-feira, 4, no bairro da Santa Cruz. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Carlos Eduardo Paixão dos Santos, 19 anos, foi encontrado com uma pistola turca 9 mm de uso restrito.

Além disso, com ele foi apreendido um rádio comunicador, uma mochila com 29 pinos de cocaína, 54 balinhas de maconha, embalagens para armazenamento de drogas e um caderno de anotações que movimentava o tráfico.

O suspeito foi enchaminhado para a 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina).

