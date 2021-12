Homem suspeito de matar mulher enforcada teria levado vítima para motel

João Paulo Castro Moreira, 30 anos, preso na noite do sábado, 30, no bairro de Mussurunga, em Salvador, suspeito de matar enforcada Marília Matércia Andrade Sampaio e depois jogar o corpo da vítima na BA-526, no CIA-Aeroporto, foi apresentado à imprensa na manhã desta segunda-feira, 2, na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a delegada Simone Moutinho, João teria negado que cometeu o crime, mas confessou que conheceu a vítima no dia da sua morte, quando a levou para o motel, por voltas das 5h, depois de ter lhe oferecido carona.

Porém, ainda segundo a delegada, ele tentou criar um álibe, já que as informações não correspondem com as da família de Marília, que afirma que ela saiu para trabalhar às 6h, ou seja, uma hora mais tarde.

O rapaz foi preso em flagrante, após funcionários do motel terem denunciado à polícia que ouviram gritos de um dos quartos e confirmarem a presença de João e Marília no estabelecimento. Ainda nesta segunda, João será encaminhado para a audiência de custódia, onde poderá ter "prisão relaxada", liberdade provisória ou prisão preventiva.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), João é dono de um lava-jato e utilizou o carro de um cliente para abandonar o corpo de Marília.

Outros casos

A delegada conta também que não desconsidera o envolvimento do suspeito em outros dois feminicídios que aconteceu na mesma região e com os mesmos sinais de esganaduras. Mas, ainda não há confirmação se ele é o responsável. Os casos estão sendo investigados.

