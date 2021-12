Homem suspeito de matar companheira se entrega à polícia

Após passar sete dias perambulando pelas cidades de Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus, o vendedor Leandro Maciel Oliveira dos Santos, 33 anos, resolveu se entregar à polícia, no final da manhã desta quinta-feira, 18. Ele é suspeito de ter matado a mulher, a promotora de vendas Simone Falcão Menezes, 35, na última quinta-feira, 11, no bairro do Pau Miúdo.

Leandro chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, por volta das 12h, acompanhado pelo advogado Rui Souza Nunes.

Conforme o defensor, o suspeito admitiu que matou a esposa acidentalmente e negou que premeditou o crime. A família de Simone não acredita em acidente e fala em premeditação.

"Ele disse que foi um acidente e que no dia tinha usado cocaína. Eles discutiram e ela foi andando para trás e pegou uma faca que estava em cima do balcão [da cozinha]. Ele tentou tomá-la e, no vai e vem, a faca pegou na altura do peito, no pulmão", revelou Nunes, a versão apresentada por seu cliente.

Ainda segundo o advogado, Leandro informou que a briga começou após ele ouvir Simone conversando com um ex-namorado no celular. "Ele disse que chegou em casa e ficou no quarto. Ela não sabia que ele estava na casa e ligou para o ex-companheiro. Ele levantou e perguntou: 'Você está me traindo?, e foi em direção a ela", conta o defensor.

