Homem suspeito de homicídios é preso em Narandiba

Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, Luís Henrique Borges da Conceição, conhecido como o 'Luís Gringo', de 26 anos, foi preso no bairro de Narandiba, em Salvador, nesta quarta-feira, 29, por investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a delegada Cleuba Regina Teles,'Luís Gring' é responsável pelo homicídio de Luís Cláudio dos Reis Carmo, em dezembro de 2013, no bairro do Arenoso, e de Robert Jesus de Araújo, em novembro do ano passado, na região de Narandiba. Os dois crimes estão ligados à disputa pelo pontos de venda de drogas sendo as vítimas integrantes de quadrilhas rivais, informou Cleuba.

Com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, Luís Henrique foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e fica à disposição da Justiça.

